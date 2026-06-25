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Полналюбви

проспект Мира, 119с545

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Завершение:

от 2450₽ до 9000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Ты никогда не слышала голос, похожий на светлячка в тёмной комнате? У Полналюбви он именно такой — близкий, доверительный, словно шёпот под кожей. Высокий, чистый, «воздушный». Создаёт ощущение, что ты одна в готическом замке или на поляне в сказочном лесу. Её музыка — это не просто инди-поп. Здесь сплетаются: — нежность арфы и кинематографичные клавишные, — современные электронные ритмы, — а местами — смелая тяжесть альтернативного рока и поп-метала. Она обволакивает. Она как тёплый плед, в который зашита мистика и светлая меланхолия. В текстах — поэзия, которая попадает прямо в глубокие чувства. Это состояние, когда хочется закрыть глаза и раствориться.

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