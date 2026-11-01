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Поль Гоген. В поисках рая

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

В эпоху промышленной революции и торжества рационализма многие художники ощущали тоску по утраченной цельности мира. Поль Гоген, пожалуй, самый яркий выразитель этого стремления — его бегство на Таити было не просто географическим перемещением, а сознательным выбором иной системы ценностей. На лекции погрузишься в мир Гогена — художника-философа, который по-своему искал ответы на вечные вопросы в первобытной культуре и противопоставил «цивилизованному» миру свою версию райского сада. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.

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