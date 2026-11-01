В эпоху промышленной революции и торжества рационализма многие художники ощущали тоску по утраченной цельности мира. Поль Гоген, пожалуй, самый яркий выразитель этого стремления — его бегство на Таити было не просто географическим перемещением, а сознательным выбором иной системы ценностей. На лекции погрузишься в мир Гогена — художника-философа, который по-своему искал ответы на вечные вопросы в первобытной культуре и противопоставил «цивилизованному» миру свою версию райского сада. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.