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Про событие
«Покров этно» — коллектив, сочетающий традиционные русские мотивы с актуальным звучанием, одна из самых востребованных этно-электронных групп России, лучший электронный проект по версии премии Российской этнической музыки в 2024 году. Программа сольного концерта будет построена вокруг «Сибирского альбома», в котором музыканты собрали и переосмыслили традиционные песни сибирских деревень. Также прозвучат все лучшие композиции, созданные за 10 лет существования коллектива.
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