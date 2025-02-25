«Покров этно» — коллектив, сочетающий традиционные русские мотивы с актуальным звучанием, одна из самых востребованных этно-электронных групп России, лучший электронный проект по версии премии Российской этнической музыки в 2024 году. Программа сольного концерта будет построена вокруг «Сибирского альбома», в котором музыканты собрали и переосмыслили традиционные песни сибирских деревень. Также прозвучат все лучшие композиции, созданные за 10 лет существования коллектива.