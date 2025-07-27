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Покерный клуб

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

670₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Проведёшь время в уютной мастерской за столом с интересными играми, чаем, вкусностями, музыкой и ламповой атмосферой. Играй во что захочешь! Кроме покера в вечерней программе игры для любого настроения: Имаджинариум, Диксит, Цитадели, Манчкин, Монополия, Взрывные котята, Scrabble, Cluedo, Codenames, Шакал, Экивоки, Уно и ещё больше, чем ты успеешь сыграть за один раз. Приглашают и опытных игроков, и совсем новичков. Перед началом сможешь поучаствовать в чайной церемонии — специально для гостей заварят несколько видов чая, чтобы погрузиться сразу в несколько культур и испытать самые разные ощущения. После дегустации — обсуждение своих впечатлений. Мероприятие в целом длится 6 часов. Приходи играть, болтать, смеяться, разгадывать загадки и находить новых друзей.

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