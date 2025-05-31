Приходи на на уютный показ студенческих короткометражных игровых фильмов. Познакомишься с интересными драматическими, комедийными и незаурядными работами начинающих режиссеров, которые поделятся своим творчеством, чтобы представить его вне рамок своего института для любого человека. Самые разнообразные работы без единой тематики. Тебяс ждет дискуссия после просмотра каждого фильма и в целом увлекательное обсуждение в интересной компании с самими авторами. Приходи, если хочешь поддержать молодых авторов, интересуешься кинематографом или являешься непосредственной его частью. Вход за любой донат.