Показ + обсуждение «Фейерверки днём»
Зубовский бульвар, 2, стр. 7
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Бизнес Виктора трещит по швам. Его партнёр из Китая Вэйхонг намерен вывести фирму из кризиса и вернуть свои деньги. Коллектив не поддаётся — и Вэйхонг решает забрать у Виктора дом в счёт долга. Но тут же сталкивается с новым — очень серьёзным — сопротивлением. Три дочери Виктора ни за что не оставят родные стены. После показа пройдёт обсуждение с режиссёром Ниной Воловой и актрисами Верой Енгалычевой и Дарьей Коныжевой.
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