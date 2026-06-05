Бизнес Виктора трещит по швам. Его партнёр из Китая Вэйхонг намерен вывести фирму из кризиса и вернуть свои деньги. Коллектив не поддаётся — и Вэйхонг решает забрать у Виктора дом в счёт долга. Но тут же сталкивается с новым — очень серьёзным — сопротивлением. Три дочери Виктора ни за что не оставят родные стены. После показа пройдёт обсуждение с режиссёром Ниной Воловой и актрисами Верой Енгалычевой и Дарьей Коныжевой.