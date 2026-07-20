Кинопоказ самого летнего фильма на свете. Этот фильм о простой человеческой радости — танцевать на греческом острове под песни ABBA. Фильм, полный солнечного драйва, блестящих комбинезонов и цепляющих припевов. Сначала отправишься на свадьбу мечты в мюзикле, где каждый такт хочется пропеть, а Мерил Стрип — танцевать. А после пройдёт лекция про то: — Как мюзиклы захватывали Бродвей и киноэкраны и в чём отличие кино-мюзикла от театра — От «Кабаре» до «Ла Ла Лэнда» — как жанр менялся, какие знаковые картины стоит посмотреть, и почему даже серьёзные авторы обращаются к мюзиклу — Почему иногда петь — единственный выход, как для героев, так и для нас, зрителей Dress code: блёстки, настроение: «Dancing Queen» Потому что от всей этой серости за окном уже сердце сжимается и пора создавать себе лето самостоятельно. Билетик на одного 700р., на двоих 1200р. Запись в ТГ