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Показ «Ла-Ла Ленд» + лекция

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

«Ла-Ла Ленд» празднует свою годовщину в этом году – фильм вышел 10 лет назад. История любви начинающей актрисы, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Что произойдёт, когда пришедший наконец успех начнёт подтачивать их отношения? Это история про любовь к кино, к музыке, про влюбленных и мечтателей, про тех, у кого в сердце всегда будет жить надежда. Перед показом прочтут лекцию про историю мюзиклов в кино и режиссёра фильма Дэмьена Шазелла, а после показа вместе обсудят фильм и конечно же, концовку. 1200р., включён депозит 500р. на еду и напитки Парный билет — 2200р. Запись в ТГ

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