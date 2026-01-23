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Второй показ в рамках Эха XVIII Оренбургского международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». Конкурсная программа «Шаг» 2025. «Что цветёт без цвету?», реж. Ольга Князькова, 24 мин, 2025, 18+ Влюбленные Агнеша и Есений обожают сказки, но реальность их жизни отнюдь не волшебная: отец Агнеши священник, а мать Есения травница, прослывшая в деревне колдуньей. Чтобы получить одобрение отца избранницы, в ночь на Купала Есений отправляется в лес за волшебным цветком папоротника. «Обрыв», реж. Семён Грицай, 25 мин, 2024, 12+ Горожанка Дильноз приезжает в далекий горный кишлак на похороны отца, которого не видела с юношества. Встреча с родной землей и живущими на ней людьми оборачивается драматичным приключением к своим корням и самой себе. «Бесы: Ставрогин», реж. Макар Скопин, 25 мин, 2024, 18+ В родной дом на юбилей матери возвращается её сын после многолетнего отсутствия. Обрадовавшаяся мать ещё не подозревает, что эта встреча полностью перевернет её мир. «Жили-Были», реж. Максим Макашёв, 14 мин, 2025, 18+ Старик живет благодаря заботящейся о нем старухе, а старуха — заботой о муже. Жизнь друг с другом тяготит обоих, но и порознь они не могут. Вход — донат от 100р. Чтобы узнать адрес, пишите боту в тг слово «КИНО»: https://t.me/cult_ura_bot
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