Фильм, ставший манифестом тинейджеров 1980-х, смотрится на одном дыхании даже 40 лет спустя. В нём соединились подростковый бунт, вечные истины и любовь к хорошей музыке. А что ещё нужно для хорошего кино? После показа будет лекция о кино. На лекции расскажу как подростки заменили взрослых на экране, первого «бунтаря без причины» и как драмы взросления захватили фестивали. В стоимость участия включён депозит в размере 500 рублей на еду и напитки. Просмотр в оригинале с субтитрами Запись в ТГ