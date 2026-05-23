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Показ «Клуб Завтрак» + лекция

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм, ставший манифестом тинейджеров 1980-х, смотрится на одном дыхании даже 40 лет спустя. В нём соединились подростковый бунт, вечные истины и любовь к хорошей музыке. А что ещё нужно для хорошего кино? После показа будет лекция о кино. На лекции расскажу как подростки заменили взрослых на экране, первого «бунтаря без причины» и как драмы взросления захватили фестивали. В стоимость участия включён депозит в размере 500 рублей на еду и напитки. Просмотр в оригинале с субтитрами Запись в ТГ

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