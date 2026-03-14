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Показ и обсуждение фильма «Осколки»

Трубниковский переулок, 6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Значение и ценность уличного искусства меняется со временем в зависимости от развития общества, культуры и политики. Документация уличных работ позволяет сохранить художественное высказывание, заставляет смотреть на граффити более внимательно. Короткометражный фильм «Осколки: человек-команда» представляет собой всестороннюю ретроспективу уличных работ группировки «Осколки», одной из самых заметных в Санкт-Петербурге. На протяжении пяти лет, с 2016 по 2021 год, Павел Мачихин следил за жизнью граффити-райтеров и документировал незаконно захваченное ими общественное пространство. С помощью видео и фотоматериалов режиссёр воссоздал опыт наблюдателя. Важно отметить, что, фиксируя процесс, Павел не превращает чужое произведение в собственное, а показывает работу «Осколков» без искажений, включая городской контекст. Проект реализован в рамках грантовой программы Фонда Ruarts и «Артмоссфера». Павел Мачихин — видеорежиссёр и графический дизайнер. В 2015-м закончил Университет ИТМО по специальности мультимедиа-дизайн. С 2018-го по 2020-й обучался в Санкт-Петербургской школе нового кино на кинооператора.

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