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Показ авторской анимации

Фотолаборатория «Луч», улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр 7 авторских короткометражных фильмов в разных техниках, сплетённых в единый поток-ощущение. Обсудишь и пообщаешься с авторами. Анастасия Мелихова — «Вечность» Ольга Молоток — «Как ты проснулся?» Александра Павлова — «Ящик» Ульяна Лавор — «Пустырь» Invisible friends — «Правило 5 секунд» Анастасия Полякова, Елизавета Кутепова, Ольга Колбасова — «Я видел дуб в Луизиане» Мария Пискунова — «Семечко» Ведёт показ Катя Ганах — художник и режиссёр анимационного кино.

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