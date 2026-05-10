Просмотр 7 авторских короткометражных фильмов в разных техниках, сплетённых в единый поток-ощущение. Обсудишь и пообщаешься с авторами. Анастасия Мелихова — «Вечность» Ольга Молоток — «Как ты проснулся?» Александра Павлова — «Ящик» Ульяна Лавор — «Пустырь» Invisible friends — «Правило 5 секунд» Анастасия Полякова, Елизавета Кутепова, Ольга Колбасова — «Я видел дуб в Луизиане» Мария Пискунова — «Семечко» Ведёт показ Катя Ганах — художник и режиссёр анимационного кино.