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Poison Drop x Диско Клуб

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Партнерство Poison Drop и Диско Клуба – это встреча мира музыки и моды, где рождаются смелые идеи и объединяются люди, которые не боятся быть собой. 24 октября в ДК «Кристалл» состоится первое совместное событие. В лайнапе: ANIKV — live / РУДОЛЬФ СТРАУСОВ — live / KSENIA DUKALIS / ORANGE / СЕРАФИМА ГОЩАНСКАЯ / DOMINIQUE MARA Вход по регистрации в первый час, а потом только по билетам, которые можно найти по ссылке. Регистрация — https://discoklub.com/e241025

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