Poison Drop x Диско Клуб
Самокатная улица, 4с11
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Партнерство Poison Drop и Диско Клуба – это встреча мира музыки и моды, где рождаются смелые идеи и объединяются люди, которые не боятся быть собой. 24 октября в ДК «Кристалл» состоится первое совместное событие. В лайнапе: ANIKV — live / РУДОЛЬФ СТРАУСОВ — live / KSENIA DUKALIS / ORANGE / СЕРАФИМА ГОЩАНСКАЯ / DOMINIQUE MARA Вход по регистрации в первый час, а потом только по билетам, которые можно найти по ссылке. Регистрация — https://discoklub.com/e241025
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи