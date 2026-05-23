Лопатинские карьеры, словно древняя реликвия, спрятанная в сердце Подмосковья, манит своей загадочностью и величием. Их название вызывает трепет, и воображение рисует в мыслях картины экологической катастрофы, так как здесь семьдесят лет добывали фосфориты открытым способом. 1 день: Пейзажи на пути будут меняться, смешанный лес сменят высаженные ровными рядами сосны, песчаные дюны, реки Семиславка и Берёзовка. После того, как пройдёшь небольшую деревню Новочеркасское, выйдешь к самому красивому из Лопатинских карьеров. Стоя на его берегу, даже не верится, что это картер, он такой длинный, что воображение рисует, будто это река. В этом месте будет обед. История рудника началась много миллионов лет назад, когда на месте современных Подмосковных лесов плескались волны древнего моря. Здесь обитали гигантские морские ящеры — ихтиозавры и плезиозавры, а также разнообразные рыбы и беспозвоночные. На морском дне оседал ил, который со временем превратился в фосфориты — ценное удобрение для растений. До недавних пор здесь даже находили красивые раковины аммонитов, часто с сохранившимся перламутром, а иногда обнаруживали и скелеты морских рептилий. Пройдёшь 15 километров и расположишься лагерем на берегу одного из карьеров среди сосен гигантов. 2 день: Время выспаться, отдохнуть на природе. Поздний подъем, завтрак. До обеда отдыхаешь на поляне — отличная возможность полноценно перезагрузиться, полежать в гамаке на свежем воздухе, поиграть в весёлые игры с единомышленниками. После обеда соберёшь лагерь и пройдёшь 5 км. Поход — это физически активный отдых. Маршрут считается средним по сложности, с доступными и удобными тропами, однако тропы местами грязные, с обилием корней, песчаные участники. Нужно быть готовыми проходить в день до 26 км. под рюкзаком по пересеченной местности. Пожалуйста, настрой себя, что поход — это приключение, которое содержит элементы преодоления себя. Ты будешь уставать, это нормально. Переносить вещи нужно самостоятельно в туристическом рюкзаке. Не стоит ожидать от похода городского комфорта, ресторанного питания, хорошей погоды каждый день, а также того, что будет очень легко. Обязательно проверяй погоду перед выездом и адаптируй свой набор одежды под температуру. Аренда палаток, спальников, пенок, а также их доставка до места ночёвки включены в стоимость. Тебе предоставят: Место в палатке (2−3 местные с подселением другого/других участников твоего пола) Спальный мешок Пенка Сообщи организатору, если ты будешь брать свою палатку, спальный мешок и пенку.