Лохин остров — памятник природы, занимает территорию площадью 168 гектаров и ограничен со всех сторон нынешним и старинным руслами Москвы-реки. Сегодня кажется, что по лесным тропинкам острова не ступала нога человека, однако он имеет многовековую историю. Природа этих мест остаётся практически нетронутой и в наши дни, что отчасти вызвано непростым подъездом к острову. На остров можно перейти по единственному пешеходному мостику через самое узкое русло Москвы реки. Переходим и вот он — настоящий оазис в нескольких километрах от мегаполиса. Место это представляет собой действительно настоящий остров, образовавшийся на рубеже XIX—XX веков между руслом Москвы-реки и её старицей. К слову, на сегодняшний день это единственный остров в верховьях Москвы-реки. Ты пройдёшь вдоль Москвы-реки и можешь увидеть усадьбу Архангельское с необычного ракурса. после этого попадаешь в лесистую часть острова. Здесь приготовишь вкусный суп на газовой горелке. После этого увидишь одну из главных достопримечательностей острова — озеро Глухая яма. Это очень красивый водоём с высокими берегами, поросшими соснами. Этот водоём считается реликтовым и, по оценке учёных, его возраст составляет 10−12 тысяч лет. И наконец, увидишь лесное царство. Помимо сосняков здесь можно встретить липовые рощи, мощные дубы и вязы. С лесом соседствуют живописные луга, раскинувшиеся вдоль реки. Весной на острове цветут фиалки, а летом здесь созревает черника и брусника. В лесу растут грибы: например, местные жители рассказывают, что ходят сюда за лисичками. Сделаешь прекрасные фото и все будут выдвигаться по новой стороне острова к железному мосту, после которого той же дорогой придёшь на остановку, от которой отправишься домой.