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Поход на байдарках по реке Нерль Клязьминская с баней

Место встречи: на вокзале в городе Сергиев-Посад

Начало:

Завершение:

17400₽
Возраст 12+

Про событие

Несложный поход по живописной реке Нерль. Этот поход идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть на свежем воздухе, наслаждаясь великолепными пейзажами и кристально чистой водой. Будешь обязательно купаться в прохладной и прозрачной воде, что станет отличным отдыхом после сплава. Вечером тебя ждет настоящая походная баня — что может быть лучше после насыщенного дня на природе? Полную программу и все детали ты можешь посмотреть по кнопке «Купить билет».

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