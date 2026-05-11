Одиннадцатое мая — полёт нормальный? Или чуть штормит? Как там по настрою? Уже есть непреодолимое желание избавиться от головной боли? Тут такое дело.... Кароч, чтобы сильно не болеть после всех этих возлияний вперемешку с большим количеством мяса, есть годный лайфхак — проржаться до боли в скулах. Да, побочка в виде морщин возможна. Но как же это кайфово, когда ты просто расслабляешься и плывёшь на волне эмоций... Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.