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Похмельный стендап

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

от 199₽ до 499₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Одиннадцатое мая — полёт нормальный? Или чуть штормит? Как там по настрою? Уже есть непреодолимое желание избавиться от головной боли? Тут такое дело.... Кароч, чтобы сильно не болеть после всех этих возлияний вперемешку с большим количеством мяса, есть годный лайфхак — проржаться до боли в скулах. Да, побочка в виде морщин возможна. Но как же это кайфово, когда ты просто расслабляешься и плывёшь на волне эмоций... Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.

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