Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, Наполеон Бонапарт, Хан Тохтамыш, Сергей Собянин, Стенька Разин и многие другие герои и бунтовщики направлялись на Москву, но она никому не покорилась. Пришла очередь Театра «RAT» вступить в эту безнадежную битву. Снова актёрские этюды по разным произведениям, от разных авторов и в разных жанрах встретятся на одной сцене. Пять актёров представят свои этюды, четыре из которых созданы по произведениям классиков, один – основан на случае из личной жизни актёра. Сами зрители смогут разгадать, за каким актерским этюдом спряталась современность, а также выбрать лучшую актерскую работу. В этот раз, мы отправимся по разным районам Москвы и поговорим о «большой стране», в самом сердце огромного государства. Для тех, кто еще не знает, что такое ПОХ и Театр «RAT», рассказываем: «ПОХ» – развлекательный, просветительский, иммерсивный спектакль-игра. «ПОХ» — это актерская лаборатория театра «RAT», созданная с целью изучения «актерского театра» на основе этюдного метода. Результат лаборатории – ежемесячные иммерсивные спектакли-игры. Театр «RAT» – независимое творческое объединение людей, основными принципами которых являются свобода, просвещение, равенство, творческий поиск. В состав команды входят молодые выпускники лучших творческих вузов, таких как: Щепка, ГИТИС, РГИСИ, ВГИК, Щука. Что ты увидишь? Актёрские этюды в разных жанрах, которые встретятся на одной сцене. Пять актёров представят свои этюды, четыре из которых созданы по произведениям классиков, один – основан на случае из личной жизни актёра. Сами зрители смогут разгадать, за каким актерским этюдом спряталась современность, а также выбрать лучшую актерскую работу. Получится ли у зрителей разгадать актёрские тайны? Ответ — честное голосование! Каждый новый спектакль-игра — это абсолютно новое мероприятие, с разными актёрами и разными этюдами. Невозможно предугадать, что именно ты увидишь. Происходящее на сцене бывает неожиданностью для самого театра «RAT». Именно в этом и заключается мимолётное чудо театра.