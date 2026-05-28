ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Погружение в ледяные ванны

GREMM-курорт, Варшавское шоссе, 150Б

Начало:

Завершение:

7000₽
Возраст 18+

Про событие

Уникальная практика по методу «ледяного человека» ВимаХофа, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса. Под руководством сертифицированного инструктора Ирины Никулиной участников ждут бережные и оздоровительные погружения в ледяные ванны. Практика направлена на восстановление внутреннего спокойствия, концентрации внимания, качества сна и общего самочувствия. Мастер-класс начнётся чайной церемонии и инструктажа, дыхательных практик и медитации. Кульминацией мероприятия станет двухминутное погружение в ледяные ванны. Программа рассчитана на три часа, после чего гости смогут посетить термы и насладиться отдыхом в бассейне на крыше комплекса. Ведущая: Ирина Никулина — первый сертифицированный специалист метода Вима Хофа в России, врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Сахаджа йога медитация на Цветном
Популярное
Сахаджа йога медитация на Цветном

Бесплатно

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
Популярное
Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
до

2555₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста