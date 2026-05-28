Уникальная практика по методу «ледяного человека» ВимаХофа, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса. Под руководством сертифицированного инструктора Ирины Никулиной участников ждут бережные и оздоровительные погружения в ледяные ванны. Практика направлена на восстановление внутреннего спокойствия, концентрации внимания, качества сна и общего самочувствия. Мастер-класс начнётся чайной церемонии и инструктажа, дыхательных практик и медитации. Кульминацией мероприятия станет двухминутное погружение в ледяные ванны. Программа рассчитана на три часа, после чего гости смогут посетить термы и насладиться отдыхом в бассейне на крыше комплекса. Ведущая: Ирина Никулина — первый сертифицированный специалист метода Вима Хофа в России, врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч.