Этот ироничный, но при этом глубокий и спектакль-исследование на тему созависимых отношений, основанный на реальных историях разных женщин. Говорят, мир — это одна большая иллюзия. А когда твой мир и жизнь рушится из-за одного-единственного плохого парня, тут не до философии. В какой-то момент героиня этой истории осознала, что она, неведомо как, оказалась в мчащемся неизвестно куда, поезде. И ведёт его тот самый чудак, катая её на нём как на американских горках. Попасть на поезд так легко и так привлекательно! Тем более билет на поезд бесплатный. Это любая иллюзия. Но оказывается, что выйти обратно абсолютно не по силам. И тут начинается поиск - практики, психология, карты Таро, шаманы, гадалки. Кто же поможет и сколько придётся заплатить за выход? Спектакль представит актриса и режиссёр Анжелина Карелина.