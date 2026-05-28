ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Поезд иллюзий или как разлюбить м… чудака?

Мастерская на Кулишках, Большой Спасоглинищевский пер., 3с5

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Этот ироничный, но при этом глубокий и спектакль-исследование на тему созависимых отношений, основанный на реальных историях разных женщин. Говорят, мир — это одна большая иллюзия. А когда твой мир и жизнь рушится из-за одного-единственного плохого парня, тут не до философии. В какой-то момент героиня этой истории осознала, что она, неведомо как, оказалась в мчащемся неизвестно куда, поезде. И ведёт его тот самый чудак, катая её на нём как на американских горках. Попасть на поезд так легко и так привлекательно! Тем более билет на поезд бесплатный. Это любая иллюзия. Но оказывается, что выйти обратно абсолютно не по силам. И тут начинается поиск - практики, психология, карты Таро, шаманы, гадалки. Кто же поможет и сколько придётся заплатить за выход? Спектакль представит актриса и режиссёр Анжелина Карелина.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Сахаджа йога медитация на Цветном
Популярное
Сахаджа йога медитация на Цветном

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста