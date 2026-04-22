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Здесь продолжают изучать природу странностей и диссонансов, вызванных контактом с современной реальностью, через наблюдения художников за нарушениями привычного функционала повседневных объектов, знакомых пространств, человеческого тела. Эпоха перемен разрушает границы реальности, порождая наслоения образов, рассинхронизацию времен и вторжение потусторонних смыслов. Обыденные вещи теряют привычное значение, вступая в парадоксальные связи. Искусство фиксирует эти странные сцепления, напряжение между узнаваемым и непознаваемым, а также зазоры, через которые проникают иные символы. Художники: Тим Парщиков, Иван Михайлов, Юлия Мортиис, Кирилл Гатаван, Александр Лемиш, Людмила Баронина, Сергей Тихонов, Евгения Соломатина Время работы: ежедневно с 11:00 до 21:00 Вход свободный по предварительной записи: https://t.me/shift_info
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