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Поэтический вечер Владимира Понкина

Культурный центр ДОМ
Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1700₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Владимир Понкин — писатель и поэт, которого читатели называют «Робертом Рождественским нашего века». Понкин считает, что поэт должен находиться в одном времени со своим читателем и транслировать актуальные мысли. По его словам, в последние годы вектор творчества изменился: автор начал вдохновляться публикациями современных психологов и терапевтов. Поэтический вечер Владимира Понкина — это возможность остановиться, выдохнуть и ощутить силу поэзии. Приходи за словами, которые лечат.

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