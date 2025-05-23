Владимир Понкин — писатель и поэт, которого читатели называют «Робертом Рождественским нашего века». Понкин считает, что поэт должен находиться в одном времени со своим читателем и транслировать актуальные мысли. По его словам, в последние годы вектор творчества изменился: автор начал вдохновляться публикациями современных психологов и терапевтов. Поэтический вечер Владимира Понкина — это возможность остановиться, выдохнуть и ощутить силу поэзии. Приходи за словами, которые лечат.