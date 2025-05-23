Поэтический вечер Владимира Понкина
Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1700₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Владимир Понкин — писатель и поэт, которого читатели называют «Робертом Рождественским нашего века». Понкин считает, что поэт должен находиться в одном времени со своим читателем и транслировать актуальные мысли. По его словам, в последние годы вектор творчества изменился: автор начал вдохновляться публикациями современных психологов и терапевтов. Поэтический вечер Владимира Понкина — это возможность остановиться, выдохнуть и ощутить силу поэзии. Приходи за словами, которые лечат.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи