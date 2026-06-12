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Поэтический вечер

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Своя или чужая поэзия с упоминанием автора. Не обязательно ограничиваться речью — перформансы приветствуются. Читать только с бумаги или по памяти. Длительность выступления — не больше 10 минут. Желающим выступить, по вопросам мероприятия писать в тг: https://t.me/Backlagan Поддержать РанДом: подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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