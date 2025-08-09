Это не просто ивент — это встреча друзей на одной из трёх палуб ресторана на воде, за чашечкой кофе или бокалом игристого. Это разговоры по душам: о любви и о женской силе. Семь талантливых и ярких поэтесс поделятся не только своей поэзией, но и историями творческого, личного и жизненного пути. Тебя ждёт: — стихи под звуки фортепиано композитора Виталия Маркова — авторские песни Екатерины Гуренко — интерактив по психологии от Ежова Ес — маркет с мерчем от ПоЭтики, изделиями из мозаики, рисунками акварелью и маслом.