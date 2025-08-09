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Поэтический бранч «Femina»

городской округ Красногорск

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты
Фестивали

Про событие

Это не просто ивент — это встреча друзей на одной из трёх палуб ресторана на воде, за чашечкой кофе или бокалом игристого. Это разговоры по душам: о любви и о женской силе. Семь талантливых и ярких поэтесс поделятся не только своей поэзией, но и историями творческого, личного и жизненного пути. Тебя ждёт: — стихи под звуки фортепиано композитора Виталия Маркова — авторские песни Екатерины Гуренко — интерактив по психологии от Ежова Ес — маркет с мерчем от ПоЭтики, изделиями из мозаики, рисунками акварелью и маслом.

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