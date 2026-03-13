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«Подземелья и Драконы»: Три свечи

Врата Героев, Комсомольский проспект, 27с5

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Мир, каким ты его застал, был прекрасным местом, полным богов и чудес. Мир, который ты безвременно покинул, так и не прославив своё имя в веках. Столетия шли, стирая надписи с каменных надгробий, увивая могилы плющом, скрывая любые следы дорог, и неизвестно, сколько бы это могло продолжаться, если бы не одна безлунная ночь. Впервые на твоём кладбище оказались люди. Завязалась драка, и на надгробия брызнула кровь. В этот самый миг ты делаешь первый за долгие столетия вдох. Возможно, боги готовы дать второй шанс взамен на маленькую услугу? Количество мест: 6 Уровень персонажей: 3 Разрешённые материалы: все официальные книги. Запись на игру производится в комментариях к посту в вк или через сообщения группы.

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