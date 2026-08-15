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Подвески в технике витража Тиффани

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

2900₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс для любителей сложного, витиеватого ремесла, высоких температур и осколков. Ты будешь создавать подвески из стекла в технике «витраж Тиффани»: – соберёшь композицию из стеклышек – подготовишь материалы к пайке – соединишь осколки крепким припоем Результат: подвеска на кулон или несколько маленьких подвесок для серёжек — заберёшь с собой. Продолжительность: 3 часа Доступно: 3 места Запись и вопросы в ТГ

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