Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс для любителей сложного, витиеватого ремесла, высоких температур и осколков. Ты будешь создавать подвески из стекла в технике «витраж Тиффани»: – соберёшь композицию из стеклышек – подготовишь материалы к пайке – соединишь осколки крепким припоем Результат: подвеска на кулон или несколько маленьких подвесок для серёжек — заберёшь с собой. Продолжительность: 3 часа Доступно: 3 места Запись и вопросы в ТГ
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