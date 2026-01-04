Мастер-класс посвящён всем любителям пельменей и гастрономического декора! Тебя ждёт душевный мастер-класс, на котором ты сможешь сшить объёмную декоративную подушку в виде пельменя или вареника из мягкой, невероятно приятной на ощупь ткани. Такой «пельмешек» станет милым акцентом в интерьере, поводом для улыбок и идеальным подарком на «съедобную» тему. Организаторы гарантируют: его захочется фотографировать, и тебя обязательно будут спрашивать, где такое купить. Ты проведёшь время по-настоящему уютно: будешь шить, смеяться, пить горячий глинтвейн и угощаться ароматными имбирными печеньями. Продолжительность: 3 часа.