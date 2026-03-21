Есть музыка для фона, а есть та, которая заставляет бетон вибрировать, а сердца — вырываться из груди. Хаус мастера (House Masters) при поддержке дружеского огня (Friendly Fire) представляют новый формат — Подструктура (Substructure). Здесь создадут пространство для тех, кто устал от коммерческого пластика и ищет настоящий андеграунд. За атмосферу отвечают: Asirio, Soul Sis, Outsider и Farber.