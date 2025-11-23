Это традиционное женское украшение носили в Рязанской губернии. Благодаря лаконичной форме оно легко сочетается с современной одеждой и при этом остаётся яркой деталью образа. Анна Понкратова обучалась традиционным техникам работы с бисером в Творческой мастерской «Древо» и основала бренд «Устье. Украшения из бисера по старинным образцам». Плетение из бисера — одна из самых ярких форм женского рукоделия. Украшения из него были неотъемлемой частью крестьянской моды с XVIII-XIX вв. На мастер-классе ты: — поговоришь о том, какие бисерные украшения бытовали в традиционной культуре, — заглянешь в гардероб русских крестьянок, — изучишь основные техники работы с бисером — низание и плетение «косой сеткой». Освоив их, ты сможешь создавать и другие бисерные изделия. Практическая часть посвящена составлению схемы орнамента поднизка по этнографическому образцу Рязанской губернии — его ты и будешь плести. За время мастер-класса ты полностью создашь готовое украшение. Занятие подходит для любого уровня, даже если ты впервые берёшь бисер в руки. Все материалы предоставляются. Будешь работать с лучшим чешским бисером Preciosa. Исток ДК — это проект Софьи Эрнст и Юлии Журавлевой. Здесь сохраняют и продвигают живую традиционную культуру и фольклор в контексте современный городской жизни.