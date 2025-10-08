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Под Землёй

Болотная набережная, 15

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 3200₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Танцевальный спектакль на подземной парковке «ГЭС-2», в котором фолк-музыка соединяется с современной хореографией. Хореограф и режиссёр Ольга Цветкова в своей новой работе обращается к теме глубоких внутренних трансформаций. Парковка — это буквально место перехода, транзитное пространство. Восемь танцовщиков пребывают в режиме между ожиданием и активностью, одинаково ничем не разрешаемыми: перформеры будто пытаются сдвинуть низкий бетонный потолок над своими головами — в прямом и переносном смысле. Создадут у зрителя ощущение предела, будто время достигло своего конца. Билет на спектакль можно купить заранее со скидкой. Ближе к событию цена будет расти. 8-10 октября с 19:00 до 20:00

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