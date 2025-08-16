Самобытные уличные бренды. После прекращения существования выставки Faces&Laces в уличной культуре образовалась значительная дыра. «Под Землёй» — это осторожная попытка её немного заполнить, собрав всё то, что привлекало в выставке больше всего — диайвайность, субкультурность и идейность. В зоне маркета будут оформленные стенды участников со специальными акциями и дропами. В подвале выставка искусства под кураторством Василия Волчка. За тату спот будет отвечать команда Turbo Tattoo, а за музыку диджейское комьюнити «Демоны Грусти».