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Под Землёй

Мясницкая улица, 14/2с1

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Самобытные уличные бренды. После прекращения существования выставки Faces&Laces в уличной культуре образовалась значительная дыра. «Под Землёй» — это осторожная попытка её немного заполнить, собрав всё то, что привлекало в выставке больше всего — диайвайность, субкультурность и идейность. В зоне маркета будут оформленные стенды участников со специальными акциями и дропами. В подвале выставка искусства под кураторством Василия Волчка. За тату спот будет отвечать команда Turbo Tattoo, а за музыку диджейское комьюнити «Демоны Грусти».

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