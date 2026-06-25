Возраст 16+
Выставки
Про событие
Экспозиция посвящена теме наблюдения в разных его формах — цифровому контролю, желанию быть в центре внимания, попыткам заглянуть в будущее или взглянуть на себя со стороны. Проект рассматривает, как сегодня меняется сам взгляд. Если раньше он исходил от конкретного наблюдателя, то теперь он распределен между цифровыми носителями и работает постоянно и незаметно. Этот взгляд существует в диджитал среде, где размывается граница между частным и публичным. В результате постоянная видимость становится нормой, а желание быть увиденным — частью повседневной самопрезентации, с которой работают художники выставки через разные медиа. В экспозиции представлены работы Константина Аджера, Евгения Болюха, Кирилла Гатавана, Александра Григорьева, Кути, Сергея Мироненко, Тима Парщикова, Дарьи Растуниной, Полины Рукавичкиной, Алены Селецкой, Арины Франк, Сергея Шеховцова и группы «Электробутик». Вход свободный по предварительной записи: https://t.me/shift_info
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