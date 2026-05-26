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  1. Москва
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Под подозрением. Задание для группы медленного реагирования

«Дом на Хлебном», Хлебный переулок, 19Б

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Совместная выставка Кати Герун и Алексея Корси. Выставка превращает зрителя в следователя, собирающего улики неочевидного события. Проект разворачивается в квартире на Хлебном переулке, находящейся на стадии косметического ремонта. Интерьер с открытыми косяками, торчащими проводами и тревожным светом создаёт ощущение покинутости. Произведения здесь не выставлены, а «обнаружены» — они маскируются под бытовые детали или строительный мусор, становясь уликами в духе триллера, боди-хоррора или детектива. Вопросы нарастают: почему витраж выглядит как кирпичная стена? Что на кассетах и в пакетах со льдом в ванной? Кто оставил посуду и включил красный свет? Рациональный поиск доказательств терпит крах — вещи обманывают взгляд, за их оболочкой скрывается невыразимое и угрожающее, то есть чувственное. Цепочки улик рвутся, архитектура события рассыпается на вымыслы и ошибки. Но подозрение не исчезает — оно лишь находит более точный адрес. Какой именно, предстоит выяснить зрителю. Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00 Вход свободный, по регистрации

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