Askeri Gallery открывает выставку «Почерк пера», посвященную десятилетию галереи. За 10 лет галерея провела 200+ выставок, 10 музейных проектов (от ММОМА до Казанского Кремля), 30+ ярмарок (США, Китай) и 20 фестивалей. Онлайн-платформа Art Online 24 объединила 400+ художников. В коллекции — 30+ авторов: от легенд (Церетели, Купер, Намдаков) до новых имен (Сладкова, Сандеско, Полянский). Три художника — Анна Сладкова, Ксения Сандеско и Павел Полянский — покажут работы, объединенные не стилем, а искренностью личного высказывания. Сладкова обращается к символизму голубей, Сандеско — к образу женственности, Полянский возвращается к своей ранней серии «звери в цветах». Вечером — коллаборация Limba Cosmetics с художницей Ксенией Сандеско и атмосфера от Francois de Martignac. График работы: ПН-ПТ с 11:00 до 19:00 Суббота с 12:00 до 19:00 Воскресенье — выходной