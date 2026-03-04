ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Почерка пера

Askeri Gallery, улица Спиридоновка, 27/24

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Askeri Gallery открывает выставку «Почерк пера», посвященную десятилетию галереи. За 10 лет галерея провела 200+ выставок, 10 музейных проектов (от ММОМА до Казанского Кремля), 30+ ярмарок (США, Китай) и 20 фестивалей. Онлайн-платформа Art Online 24 объединила 400+ художников. В коллекции — 30+ авторов: от легенд (Церетели, Купер, Намдаков) до новых имен (Сладкова, Сандеско, Полянский). Три художника — Анна Сладкова, Ксения Сандеско и Павел Полянский — покажут работы, объединенные не стилем, а искренностью личного высказывания. Сладкова обращается к символизму голубей, Сандеско — к образу женственности, Полянский возвращается к своей ранней серии «звери в цветах». Вечером — коллаборация Limba Cosmetics с художницей Ксенией Сандеско и атмосфера от Francois de Martignac. График работы: ПН-ПТ с 11:00 до 19:00 Суббота с 12:00 до 19:00 Воскресенье — выходной

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»
Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста