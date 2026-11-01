За праздничной красотой «Щелкунчика» скрывается история гораздо сложнее привычной рождественской сказки. На встрече обратятся к литературному миру Гофмана, работе Петипа и музыке Чайковского, созданной в непростой для композитора период. Разберут, как переводы сказки влияли на сценические версии, что известно о работе Чайковского над партитурой и его отношении к заказу, а также какие личные переживания сопровождали создание балета. Отдельно поговорят о тревожных, пугающих и эротических образах произведения — и о том, почему взрослые возвращаются к нему снова и снова. Лекцию дополнит винная дегустация с профессиональным сомелье. В программе — 4–5 вин премиального сегмента. Каждое рассмотрят с точки зрения происхождения, стиля и особенностей производства. Лектор — Полина Бабушкина, драматург, филолог, преподаватель Литературного института имени А. М. Горького. Она преподавала во ВГИКе и Высшей школе сценических искусств. Её пьесы ставят в театрах Москвы и других городов. Для встречи подготовят расширенный гастрономический сет: выдержанные сыры, мясные деликатесы, орехи, свежие ягоды и авторскую выпечку. Гастрономическую композицию составляют индивидуально для каждой лекции — с учётом её темы и концепции. На мероприятии будет работать профессиональный фотограф, который запечатлеет атмосферу вечера. После встречи каждый гость получит доступ к фотографиям в закрытом чате клуба. Продолжительность лекции — 3–4 часа.