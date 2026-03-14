Почему при каждой даже небольшой неудаче ты так пугаешься, что начинаешь бояться стать бомжом и умереть под забором? О страхе социальной смерти расскажет психолог Анна Долгорукова на лекции. Итак, ты просрочил дедлайн, опаздываешь на работу или люди не собрались на твоё мероприятие. Внешне – это вроде бы мелочь, зато внутри это звучит как «я стану бомжом и умру под забором». Выглядит как паранойя, правда? Возможно, за такими мыслями стоит страх социальной смерти. Страх, что тебя осудят, откажутся принимать, изолируют и оставят прям под забором. На лекции ты разберёшь, почему этот страх так мощно цепляет разум и как он управляет нашими решениями, жизнью и отношениями. Поговоришь: — что такое социальная смерть и откуда возникает страх стать бомжом — как мешает жить страх осуждения и изоляции — почему мы так боимся потерять статус, признание и одобрение других — а ещё обсудишь практики и лайфхаки, которые помогут вернуть внутреннюю опору и не зависеть от чужих мнений Лектор: Анна Долгорукова, психолог и основательница проекта «Мамины воины».