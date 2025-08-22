Литературно-биографическая прогулка по булгаковской Москве. Этот роман Михаил Булгаков писал до самой смерти, зная, что его никогда не издадут. От первого замысла до читателя книга добиралась 38 лет. А в наиболее приближенном к замыслу автора виде – более полувека, словно в подтверждение фразы о том, что рукописи не горят. Роман этот был создан и благодаря, и вопреки. Вопреки гонениям и притеснениям. Вопреки болезни и смерти писателя. И благодаря людям, которые не оставили творчество автора, завершив работу. «Мастер и Маргарита» еще и очень «московский» роман. Он наполнен подробным описанием улиц, зданий и заведений. Практически все упомянутые в романе адреса реально существовали и многие сохранились до наших дней. Участники экскурсии не просто отправятся по местам, где происходили сцены культового произведения, но и постараются погрузиться в мир Булгакова, узнать, как он писал великий роман и почему тот оказался окутан таким количеством тайн и загадок. — «Повинуясь отвратительным, тревожным, жёлтым цветам…» вслед за Мастером нырнёшь в переулок близ Тверской, где он впервые повстречал свою Маргариту — Отыщешь на Тверском бульваре ресторан «Грибоедов», в котором однажды в ночи появился в полосатых кальсонах и с иконкой на груди поэт Иван Бездомный — Заглянешь в подъезд «нехорошей квартиры», в которой, помимо Воланда с его свитой, несколько лет проживал и сам Булгаков — В тихом саду «Аквариум» обнаружишь театр Варьете, где Мессир давал сеанс чёрной магии с её полным разоблачением — А еще сравнишь три экранизации романа, развенчаем парочку заблуждений, раз и навсегда поставим точку в вопросе, ходил ли трамвай по Патриаршим (мы провели целое расследование) и разберёшься, о чём же этот роман? О похождениях обаятельного князя тьмы и его свиты в сталинской Москве? Или о людях, которых испортил квартирный вопрос? Или всё-таки об исцеляющей и спасительной любви, которая может противостоять безумию, обыденности, мракобесию и злу во всех его проявлениях?