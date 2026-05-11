Пенье птиц и шелест листвы, скрип старых елей на ветру и солнечные лучи, пронзающие старый лес. Дикие места, звериные тропы и глубокие овраги с краснокнижными растениями. Такой будет эта тропа. С крутыми спусками и подъёмами. Порой путь будут преграждать поваленные деревья и бурелом. И, возможно, преодолевая испытания, лес наградит тебя своими дарами. Сказки бывают разные. Добрые, и не очень; грустные и веселые; но обязательно с поучительным концом. Эта сказка полна морских созданий, битого стекла и отколупанной штукатурки. Здесь в детских комнатах не слышен смех. В кинозале не показывают фильмы, а в библиотеку не принесут книг. Здесь время замерло и начало обратный отсчет. Но яркой и шумной толпой все разгонят мрак тёмного и холодного повествования. В стоимость входит работа инструктора, обед на огне (костре или горелке, в зависимости от обстоятельств и погодных условий): — сытное основное блюдо — бутерброды — сладкое к чаю — ягодный чай Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».