Плюшевый стендап
Садовая Черногрязская 22 с1
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Завершение:
от 599₽ до 699₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Самый обнимающий вечер изо всех возможных. Часто ли ты встречаешь людей, про которых можешь уверенно сказать: Мммм, какой мимимишка!? Такие люди — избранные. А ещё тебе точно понравится этот вечер. Хочешь, чтобы плюшевость твоего вечера превысила мягкость пледа? Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.
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