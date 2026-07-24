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Пляжный эпизод

Lovely Loft, Большая Семёновская улица, 42с15

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 15000₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Необычное

Про событие

А ты мечтал попасть в пляжный эпизод любимого аниме или мульта? Потусить на солнечной Окинаве, побывать в дайвинг клубе, отправиться с приключенцами на горячие источники, пройтись по палубе пиратского корабля или понежиться на шезлонге возле бассейна? В ночь с 24 на 25 июля откроются двери самого большого мультифандомного курорта в Москве. Забудь о душных и тесных клубах. В твоём распоряжении роскошный лофт на 1800 квадратных метров. Что тебя ждёт? Жаркий Танцпол: Эпицентр рейва. Музыка, диджей, гоу-гоу на сцене, гостевое косплей-дефиле и те самые безумные пляжные конкурсы от ведущих в тематических образах. Множество активностей внутри: Гача-зона с гарантированными призами, где можно выиграть эксклюзивный мерч, аллея авторов, Хост-клуб с харизматичными косплеерами, Уф-аквагрим и бесплатные веселые игры. Четыре тематических бара с совершенно разным меню. Спортивный «пляж» и чилл-зона: ограждённая мокрая зона с водяными пистолетами и мишеньками для шариков с водой, а так же расслабленный фудкорт под навесами с горячими шашлыками и кальянная зона под атмосферную ло-фи музыку. Деревянная ВИП-Веранда: закрытая территория элитного отдыха. Шезлонги, собственный бар с летними коктейлями и... целых два переносных бассейна с пеной Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/next_episode_party

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