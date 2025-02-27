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«Плезантвиль» (1998)

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Дэвид Вагнер – дитя девяностых. Но он увлечён телевизионным шоу «Плезантвиль», где действие происходит в 50-е годы в небольшом одноимённом городке, где все шикарны, веселы и непорочны, и жизнь удивительно приятна. Заворожённый этим утопическим миром Дэвид воображает себя в «Плезантвиле», где он наконец-то избавился бы от своей взбалмошной и помешанной на парнях сестры Дженнифер. И однажды вечером жизнь совершает причудливый поворот: странный телемастер вручает Дэвиду необычный пульт дистанционного управления, который отправляет его вместе с сестрой прямо в Плезантвиль. Визит пришельцев не прошел для города бесследно, удивительным образом изменив судьбы его обитателей. Бронь по телефону.

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