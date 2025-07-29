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Плейбэк-перформанс «В самое пекло»

Еврейский музей и центр толерантности
Образцова 11, стр.1, лит. А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Спектакли

Про событие

Плейбэк-театр — это пространство, где твои жаркие истории обретут форму и цвет на сцене. Театр «Август» поможет увидеть, как зной влияет на наши отношения, решения и чувства, превращая твои рассказы в живые импровизированные истории. Жара — это не только про температуру воздуха. Это состояние, когда все внутри нас достигает предела: эмоции кипят, терпение испаряется, а привычные границы размываются, как асфальт под солнцем. В летнюю жару мы становимся другими — более импульсивными или, наоборот, заторможенными, ищем прохлады не только для тела, но и для души. Кто-то расцветает в этом накале, кто-то мечтает о спасительной тени. О чём будут говорить? — Как жара меняет наше поведение и отношение к окружающим? — Что происходит с нами в моменты эмоционального «перегрева»? — Какие самые жаркие воспоминания остаются с нами навсегда? — О поиске внутренней прохлады, когда все вокруг кипит — О температуре, которые сжигает или зажигает нас изнутри Приходи, чтобы поделиться историями о том, как жара — настоящая и метафорическая — формирует наш человеческий опыт. В самом сердце лета найдёшь то, что по-настоящему согревает, а не заставляет плавиться.

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