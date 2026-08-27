О людях, которых мы не выбирали, но с которыми почему-то доехали. Плейбэк-театр «Август» оживит истории зрителей через импровизацию, музыку и движение. Ты сможешь поделиться рассказом, чтобы посмотреть на него со стороны и услышать, как в чужом опыте звучат знакомые ноты. Мы много думаем о том, как выбирать друзей, партнёров, коллег. А потом оглядываешься и понимаешь, что половина важных людей появилась в жизни просто так: посадили за соседнюю парту, поставили в один проект, оказались в одном купе. Никто никого не собеседовал. Просто в какой-то момент выяснилось, что с этим человеком можно молчать, а с тем нельзя, и что вы уже почему-то едете вместе. О чём будут говорить: – Кто в твоей жизни оказался рядом случайно и остался надолго? – Как ты понимаешь, что с человеком можно в дорогу, а с этим лучше не стоит? – Что делать, если команда сложилась, а тебе в ней больше не по себе? – Кого ты сам когда-то оставил на промежуточной станции и вспоминаешь ли об этом? Сыгранность редко бывает результатом плана. Чаще она получается сама собой, из случайных людей, которые почему-то не разошлись. Приходи рассказать свою историю и послушать чужие. Бесплатно, но необходимо заранее зарегистрироваться.