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Плейбэк перфоманс — АртДуэт «Кто же ты?»

Театр «Три ступени», Донская улица, 6с1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Плейбэк-театр — это современный театр импровизации, где зрители делятся личными историями, а актёры и музыкант сразу превращают их в сценическое действие. Каждый вечер создаётся здесь и сейчас. АртДуэт «Кто же ты?» — интерактивный психологический театр, работающий в этой технике и создающий пространство, в котором важен опыт каждого зрителя.

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