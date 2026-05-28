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Плейбэк-театр — это современный театр импровизации, где зрители делятся личными историями, а актёры и музыкант сразу превращают их в сценическое действие. Каждый вечер создаётся здесь и сейчас. АртДуэт «Кто же ты?» — интерактивный психологический театр, работающий в этой технике и создающий пространство, в котором важен опыт каждого зрителя.
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