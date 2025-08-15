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Ярослав Попов. Пленники холода: ледяные мумии

Библиотека по естественным наукам РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Вечная мерзлота тысячи лет хранила своих пленников в холодном безмолвии. Мамонты, застигнутые бурей; носороги, увязшие в топи; львы, замёрзшие на бегу... Их время остановилось. Вечная мерзлота стала саркофагом, сохранившим не только плоть, но и их невероятные истории. На лекции тебя ждут ответы на вопросы: — Разоблачение окраски мамонта: каков был истинный цвет его шерсти? — Сокровища ледяных великанов: что скрывают желудки гигантов? — Генетический детектив: как фрагменты древней ДНК становятся ключом к прошлому? — Пробуждение: кто способен пробудиться от спячки после десятков тысяч лет? — Невидимая угроза: стоит ли тревожиться о вирусах в мерзлоте? Приходи, чтобы услышать, о чём шепчет оттаивающая мерзлота! Лектор — Ярослав Попов? — российский палеонтолог, научный консультант проекта «3D Dinopedia» и популяризатор науки.

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