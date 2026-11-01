Племя — это объединение светлых ярких людей, которые сквозь музыку, танцы и творчество хотят сохранить мир. Тебя ждёт мультиинструментальное и мультижанровое путешествие по культурам мира. Тут приготовят многогранную программу: волшебные сказки гоанских мудрецов, немецкая волынка, перуанские флейты, венесуэльские маракасы, африканские барабаны, латиноамериканские ритмы, балалайка, скрипка, диджериду, варганы, вокал, шаманик-денс, диско, фанк, электронные жанры, любимый маркет и ужин с творческими людьми.