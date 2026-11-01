ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Племя

Мунк
ул. Нижняя Сыромятническая, 1/4с11

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Племя — это объединение светлых ярких людей, которые сквозь музыку, танцы и творчество хотят сохранить мир. Тебя ждёт мультиинструментальное и мультижанровое путешествие по культурам мира. Тут приготовят многогранную программу: волшебные сказки гоанских мудрецов, немецкая волынка, перуанские флейты, венесуэльские маракасы, африканские барабаны, латиноамериканские ритмы, балалайка, скрипка, диджериду, варганы, вокал, шаманик-денс, диско, фанк, электронные жанры, любимый маркет и ужин с творческими людьми.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йога рейв
Йога рейв

от 2200₽

Ритм ноль
Выбор редакции
Ритм ноль

от 1600₽

Вечеринка 4.3
Вечеринка 4.3

от 2800₽

Бал Стиляг. Где мой 2008?
Бал Стиляг. Где мой 2008?

2000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Simple Symmetry Олнайт
Simple Symmetry Олнайт

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи