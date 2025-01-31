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Plazma. Большой зимний концерт

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

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от 1500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В дуэте Роман Черницын и Максим Постельный нашли идеальную алхимическую формулу «золотого» поп-хита: лёгкий романтический вайб, трогательная лирика без страха пафоса и невероятная зажигательность композиций. В результате — миллионные тиражи и первые строчки хит-парадов — реакция на творчество группы уже на заре карьеры. Обладая редкими для российской поп-сцены музыкальным вкусом и эрудицией, PLAZMA не боится экспериментировать, смело смешивает стили от синти-попа до поп-рока, не изменяя при этом мелодичной танцевальной музыке, магия которой на живых выступлениях только преумножается. В программе концерта в «16 Тонн» прозвучат все хиты группы: «Take My Love», «Lonely», «Mystery», «You'll Never Meet An Angel», «Sweetest Surrender», «One Life» и многие другие композиции.

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