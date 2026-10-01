Пластиковый храм впервые открывает свои двери в индустриальных стенах. За пультом — резиденты Пластикового храма (Temple de Plastique), знакомые имена и те, за кем особенно интересно наблюдать прямо сейчас. По музыке — транс, текхаус, минимал и электро в разных пропорциях. Стиль исполнения и вкус каждого из диджеев — немного грязный и в меру неправильный. Wei Denis Kostitsyn Destroy MVXOOD Ptashenko Masha Upset Sofia Rodina TSIKU Amal