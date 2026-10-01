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Пластиковый храм (Temple de Plastique)

Fabula Hq
Самокатная улица, 4с1

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Завершение:

от 1500₽ до 2700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Пластиковый храм впервые открывает свои двери в индустриальных стенах. За пультом — резиденты Пластикового храма (Temple de Plastique), знакомые имена и те, за кем особенно интересно наблюдать прямо сейчас. По музыке — транс, текхаус, минимал и электро в разных пропорциях. Стиль исполнения и вкус каждого из диджеев — немного грязный и в меру неправильный. Wei Denis Kostitsyn Destroy MVXOOD Ptashenko Masha Upset Sofia Rodina TSIKU Amal

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