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Пластический спектакль «Исповедь»

Лаборатория современного театра
ул. Сайкина, 9, стр. 1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль - откровение стал причиной споров о символизме в театре. Его называли "некрофильским", ненужным "креном" пластического театра, отступлением от стиля, вселяющим безысходность... Первая трагедия в постановке С. Николишина, выдержанная в натуралистичной манере, но от этого не потерявшая свою поэтичность, вызывала желание после демонстрации разговаривать шёпотом. Спектакль о любви... О любви женской, любви чистой и наивной... Но почему рядом с таким чувством обязательно витает дух смерти? Не допускай такого выбора! Или исход не предопределён?

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