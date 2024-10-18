Спектакль - откровение стал причиной споров о символизме в театре. Его называли "некрофильским", ненужным "креном" пластического театра, отступлением от стиля, вселяющим безысходность... Первая трагедия в постановке С. Николишина, выдержанная в натуралистичной манере, но от этого не потерявшая свою поэтичность, вызывала желание после демонстрации разговаривать шёпотом. Спектакль о любви... О любви женской, любви чистой и наивной... Но почему рядом с таким чувством обязательно витает дух смерти? Не допускай такого выбора! Или исход не предопределён?