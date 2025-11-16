Пластический спектакль по мотивам детских стихотворений Агнии Барто. Когда у людей не было ни доступной психотерапии, ни онлайн-марафонов, ни теории привязанности, ни ретритов в Гоа, ни антидепрессантов, ни мамских форумов, ни множества других прекрасных способов справиться с горем, а горя-то было хоть завались, и тревог, и предательств, и разлук и страхов — но и радости тоже были, — и всё это надо было как-то переживать — тогда в дело вступала древняя магия. И приходили к людям разные другие люди, и звери, и вещи, и учили их терять и горевать, любить и радоваться, обладать и отпускать, качаться и вздыхать на ходу, опрокидывать грузовик и строить самолёт, принимать друга без лапы и жалеть друга, брошенного под дождём… В спектакле «Коридор Барто» снова обратились к древней магии бычков и мишек, потому что новая магия, кажется, уже работает не всегда. Потому что каждый день мы просыпаемся с ощущением, что доска кончается и мы сейчас упадём, а может быть уже упали и плывём по речке, и не тонем, но и к Тане вернуться не можем. «Коридор Барто» — это пластический спектакль-ритуал, в котором героиня должна пройти через все стадии горя, встречаясь с волшебными помощниками и странными противниками, смутно знакомыми по далекому детству и ну очень знакомыми по другим источникам истории. Этот мир состоит из звуков, танца и визуальных образов, в которых столько же от первого утренника, сколько от чёрного вигвама, и ещё неизвестно, что из этого более реально. Не основывались на тексте с жёстким нарративным сюжетом, а всей командой вслушивались и всматривались в этот мир, выращивая его из импровизаций, ощущений и общего опыта. Для этого пришлось отказаться от множества привычных правил и способов работы (что неизбежно, если например художница перемещается между несколькими странами, а кураторка сидит в тюрьме…) Потому попытка и возможность услышать, почувствовать другого, с его болью и ограничениями, стала и главным содержанием этой работы, и принципом её создания. Слон кивает головой и шлет поклон.?